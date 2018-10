Cabo Verde vai receber 25 mil livros de Portugal

“Festa do Livro”: é desta forma que a organização do Festival Morabeza se refere ao evento e foi com livros que começou a sessão solene de arranque da segunda edição do festival Literário.

A poucos meses de comemorar 250 anos de vida, a Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal foi a São Vicente, a ilha que acolhe este ano o Morabeza, firmar um protocolo com o Ministério da Cultura e indústrias Criativas de Cabo Verde.

O acordo prevê a doação de 25 mil livros que, nas palavras de Duarte Azinheira, o diretor da INCM, agora, “o Ministério colocará nas bibliotecas escolares” ou onde achar que é o melhor destino. Esta doação é, segundo Azinheira, parte da “missão” da INCM de “promoção da língua portuguesa em todos os espaços onde se fala português.”

No palco ao ar livre, numa noite com vento quente de 25 graus, a Imprensa Nacional Casa da Moeda esteve ao lado da sua congénere cabo Verdiana no lançamento de um novo prémio literário que pretende promover novos escritores no arquipélago.

O Prémio Arnaldo França foi atribuído a Olavo Correia, que subiu ao palco perante uma plateia cheia e que se vestiu de gala para a cerimónia. Com manifesta satisfação, o autor dedicou o prémio “primeiro a Deus, depois aos pais e também aos professores” e em particular à sua primeira professora. Olavo Correia disse esperar que este prémio venha a “incentivar outros a escrever”.

Nas palavras do júri, a obra premiada “Beato Sabino” revela “uma narrativa fresca e diferente”. O responsável pela Imprensa Nacional de Cabo Verde, Miguel Semedo, disse também que nasceu “um prémio para incentivar escritores cabo-verdianos”.

Numa plateia onde estavam alguns dos escritores presentes no festival Morabeza, como Francisco José Viegas, Miguel Sousa Tavares, Germano Almeida, Carmen Posadas, entre outros, estava também o artista plástico de Cabo Verde Kiki Lima, denunciado pelo ministro da Cultura de Cabo Verde quando subiu ao palco. No seu discurso, Abraão Vicente explicou que “a festa do livro não é o fim em si, é parte de uma estratégia para colocar no centro do desenvolvimento de Cabo Verde a questão do Conhecimento”.

Grande entusiasta e promotor do Festival Morabeza desde a primeira hora, Abraão Vicente foi destacado pelo Presidente de Cabo Verde Jorge Carlos Fonseca no seu discurso como um dos motores deste festival, que terminou à noite com um debate que juntou o Chefe de Estado, também escritor, e o autor português Miguel Sousa Tavares.

O filho de Sophia de Mello Breyner Andresen começou a sua participação explicando à plateia: “Temos a mesma mãe, a língua portuguesa”. O autor de “Equador” explicou que Sophia, perante uma tentativa sua de escrever poemas, o aconselhou a “escrever antes prosa”.

Na conversa em torno das histórias e dos livros houve também uma proposta. Sousa Tavares defendeu no Mindelo que o tão polémico Museu das Descobertas ou da Escravatura deveria antes chamar-se “Museu dos Portugueses e do Mar”, lembrando que só descobrimos caminhos marítimos e que andamos no mar também na pesca da baleia e do bacalhau.