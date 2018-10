Abel admite sabor amargo no empate em Guimarães

Abel Ferreira, treinador do Braga, acredita que o empate no dérbi minhoto foi um resultado injusto:

"A existir um vencedor, era o Braga. Eles entraram forte e fizeram um golo num cruzamento onde tínhamos a equipa equilibrada. Depois, o jogo ficou partido na primeira parte. Tivemos oportunidades flagrantes e na minha opinião fomos superiores. Nestes últimos 15 minutos carregámos, tivemos oportunidades flagrantes e fomos superiores. Mas eles também deram uma boa réplica", começou por dizer o técnico na flash interview na SportTV.

O técnico arsenalista elogia a qualidade do jogo, que proporcionou um grande espetáculo:

"Foi um jogo de equipas grandes, com as duas formações a querer imperar com o seu jogo. Jogámos sempre para vencer e foi isso que fizemos. Desde o primeiro minuto ao último minuto, era esse o nosso entusiasmo".

Abel deixou ainda um apelo, na sucessão do apedrejamento ao autocarro da equipa e ao facto dos adeptos bracarenses só terem entrado no recinto já quase meia hora depois do apito inicial:

"Não promovemos esta modalidade como deviamos. Fomos apedrejados e não me revejo nestas atitudes. Sinto vergonha quando isto acontece. Ponham a mão na consciência, o nosso futebol é tão valorizado lá fora e às vezes não temos comportamentes condizentes. Temos de dar outra imagem".