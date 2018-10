Luís Castro: "Foi um grande jogo do campeonato"

Luís Castro, treinador do Vitória de Guimarães, elogia a qualidade da partida do dérbi minhoto frente ao Braga, que terminou com o empate a uma bola e a divisão de pontos.

Em declarações na flash interview, o técnico fez a análise da partida: "Foi um grande jogo do campeonato, com duas equipas perto das balizas. Não tivemos um controlo absoluto porque foi um jogo repartido".

"Podiamos ter voltado à vantagem, eles também. Entregámo-nos ao jogo, parabéns aos meus jogadores pela forma como se entregaram, sem perder a racionalidade", adicionou.

Técnico do emblema vimaranense elogia o ambiente do jogo e o desempenho da equipa: "O que fica é o crescimento positivo do Vitória. Queríamos três pontos e uma boa vitória. Viver estes dérbis é um privilégio para quem é protagonista, com o apoio de todos que foi fantástico ao longo dos jogos todos".

Luís Castro explica o processo de análise que existe nos bastidores de uma partida e a boa relação com o treinador rival: "Sabemos bem como jogam, há sempre um grande trabalho por trás. Não existe um treino às 10h, e outro no dia seguinte só. Há sempre um grande trabalho de visionamento. Somos treinadores que nos respeitamos e conhecemo-nos bem".