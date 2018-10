Ott Tanak lidera Rali da Catalunha no final do primeiro dia

Ott Tanak, piloto estónio, terminou a primeira etapa do Rali da Catalunha no primeiro lugar, à frente do francês Sebastien Ogier e ao belga Thierry Neuville.

O piloto da Toyota cumpriu o percurso em 1:34.27, menos 39 segundos que Ogier, e quase um minuto a menos que Neuville.

Tanak liderou a classificação desde a primeira especial, lugar onde permaneceu até ao fim da etapa. Sebastien Loeb, nove vezes campeão do mundo, começou mal o dia, mas terminou a etapa na quarta posição.

Na classificação geral, tudo muito próximo na luta pelo título de campeão mundial, pelo que o resultado do Rali da Catalunha pode ser decisivo no desfecho da época. Neuville lidera com mais 7 pontos que Ogier e 21 pontos que Ott Tanak.

Próxima etapa decorre já este sábado, com sete especiais em asfalto.