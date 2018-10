Portimonense vence na Choupana e respira de alívio

O Portimonense venceu, esta sexta-feira, o Nacional por 3-1, na Choupana.

Depois da vitória frente ao Sporting, o Portimonense voltou a somar uma vitória no campeonato, mesmo sem Shoya Nakajima, que falhou a partida por lesão.

O único golo da partida foi apontado por Ewerton, aos 28 minutos de jogo. Jackson Martínez ainda marcou um golo na segunda parte, anulado pelo videoárbitro por fora-de-jogo.

Com este resultado, o Portimonense ascende ao nono lugar da tabela com 10 pontos somados, e o emblema insular afunda no 17º posto, com apenas cinco pontos.