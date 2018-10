Governo nega críticas da Zero sobre lamas nas ETAR

O Ministério do Ambiente nega as críticas da associação ambientalista Zero sobre o destino das lamas das ETAR.

Em resposta à Renascença, Carlos Martins, secretário de Estado do Ambiente, garante que os números da Zero “não têm suporte técnico, nem fundamento cientifico”. “Há erros de metodologia claros”, acrescenta.

Assegura ainda a secretaria de Estado do Ambiente que a problemática das lamas merece a atenção do Ministério. No entanto, reconhece que as preocupações manifestadas quer por entidades gestoras de ETAR, quer por análises da Agência Portuguesa do Ambiente, entidade reguladora e operadores licenciados tem permitido identificar oportunidades de melhoria.

Acrescenta ainda que já a 22 de março, dia da água, será apresentada uma estratégia nacional para a gestão de lamas de ETAR urbanas e industriais, alinhada com o plano de valorização de resíduos.