Total surpresa. Mulher de empresário português desaparecido em Moçambique pede esclarecimentos sobre arquivamento

Com “enorme surpresa” pela decisão, a mulher do empresário português Américo Sebastião, desaparecido em Moçambique desde 2016, pede esclarecimentos sobre o arquivamento do caso.

Salomé Sebastião encontra-se em Maputo, onde, antes de ser conhecida a notícia, reuniu com as autoridades moçambicanas sem que nada lhe tenha sido comunicado.

Já depois, a mulher do empresário voltou recebeu a promessa da Presidência da República de Moçambique “de que o caso irá ser averiguado”. Já as autoridades portuguesas, a quem pediu ajuda, “manifestaram preocupação”.

Em declarações à Renascença, Salomé Sebastião explicou a total surpresa perante o arquivamento do caso: “Esta notícia apanhou-me completamente surpresa. Não estava à espera, não entendo o que se passou, não está esclarecido”.

Ainda sem ter conseguido contactar o seu advogado, Salomé Sebastião sublinhou que “o despacho de arquivamento do caso foi reclamado em devido tempo” e admite que possa existir um desfasamento entre esta ação e a decisão da procuradoria provincial da república de Sofala.

Américo Sebastião está desaparecido em Moçambique desde julho de 2016. As investigações foram esta sexta-feira arquivadas por falta de elementos para esclarecer o caso.