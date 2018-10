Galeria de Fotos

Depois da polémica, mascotes mais unidas que nunca

26 out, 2018 - 19:47

Numa altura em que as mascotes tomaram uma nova dimensão no futebol nacional com o caso "Jubas", eis que "Draco" e "Billas", mascotes do FC Porto e Feirense respetivamente, mostraram-se unidas em véspera de jogo a contar para o campeonato.