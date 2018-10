Sínodo 2018. Papa recebeu quadro de pintor português

O Papa Francisco recebeu, esta sexta-feira, no Vaticano, um ícone de Cristo executado pelo artista português João D. Filipe, pelas mãos da delegação norte-americana que participa no Sínodo dos Bispos.

A entrega do presente aconteceu antes da sessão desta tarde, à entrada do auditório Paulo VI, onde decorrem os trabalhos da assembleia.

O autor da obra explicou à Agência ECCLESIA que se trata de uma obra pintada “após um ícone do séc. VI, existente no mosteiro de Santa Catarina do Monte Sinai”, uma das representações mais antigas de Cristo.

O quadro foi pintado em têmpera de ovo e outros materiais de pintura, com aplicação de folhas de ouro verdadeiro sobre madeira engessada.

“É a minha técnica habitual, bastante morosa, difícil e naturalmente muito fora de moda”, explicou João D. Filipe.