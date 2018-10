SAD do Sporting apresenta lucro de 16 milhões no primeiro trimestre de 2018/19

A SAD do Sporting anunciou, esta sexta-feira, os resultados financeiros do primeiro trimestre da temporada 2018/19, com um resultado positivo de 16 milhões de euros.

Os leões fecharam os primeiros três meses da nova época com saldo positivo, muito à conta das transferências de William de Carvalho por 16 milhões de euros para o Bétis de Sevilha e de Cristiano Piccini por oito milhões para o Valência.

O Sporting anuncia ainda o decréscimo de 1,6 milhões de euros nas receitas, resultado da não participação na Liga dos Campeões. Por outro lado, a SAD apresenta também uma redução de 2,9 milhões nos custos operacionais, justificados com a redução na folha salarial em equipa técnica e jogadores.

De destacar ainda que os leões aumentam o valor do ativo em 12,5 milhões de euros, e reduziram o passivo em 1,3 milhões de euros.

O Sporting confirma ainda que neste relatório não estão incluídos os valores recebidos nos iminentes acordos com o Wolverhampton e Atlético de Madrid, para a venda de Rui Patrício e Gelson Martins, respetivamente.