Vitória: "Sou o treinador com o melhor rácio de vitórias por jogo na Champions"

26 out, 2018 - 19:10

Técnico apontou uma estatística em que lidera, quando confrontado com a queda do Benfica no ranking da UEFA, face aos resultados negativos das águias na Liga dos Campeões desde a última temporada.