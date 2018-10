Dragões continuam a preparar Feirense com apenas com uma baixa

O plantel do FC Porto voltou a treinar, esta sexta-feira, em preparação para a partida frente ao Feirense.

Os dragões treinaram à tarde, à porta fechada, no Olival, com todo o plantel à disposição de Sérgio Conceição, à exceção de Vincent Aboubakar, que continua remetido a tratamento a uma grave lesão no joelho.

Sérgio volta a orientar novo treino no sábado, às 10h00, com a conferência de imprensa de antevisão da partida marcada para as 12h00.

O FC Porto-Feirense está marcado para domingo, às 17h40, no Estádio do Dragão. Relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.