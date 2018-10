Marega convocado para a seleção do Mali

Moussa Marega foi novamente convocado para a seleção do Mali.

A equipa maliana vai receber o Gabão na quinta e penúltima jornada de qualificação para a Taça das Nações Africanas, disputada em 2019.

O Mali, líder do grupo C com oito pontos, defronta o segundo classificado, com sete. Uma vitória frente ao Gabão praticamente garante a presença na CAN.

Marega leva um total de 17 internacionalizações pela equipa liderada por Mohamed Magassouba.

O jogo decorre em Libreville, no próximo dia 17 de setembro.