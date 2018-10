Ristovski falha treino com lesão muscular na coxa direita

O Sporting explicou, esta sexta-feira, a lesão que Stefan Ristovski sofreu diante do Arsenal, para a Liga Europa. O lateral-direito macedónio sofreu uma lesão muscular na face posterior da coxa direita.

Ristovski junta-se, assim, a Raphinha, no lote de jogadores entregues ao departamento médico leonino. O extremo brasileiro continuou a fazer tratamento à lesão que o tem arredado da competição. Os dois jogadores deverão falhar a receção ao Boavista, para o campeonato.

No regresso aos treinos, os jogadores que alinharam de início frente ao Arsenal fizeram treino de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente, já a preparar o jogo da oitava jornada da I Liga.

O Sporting volta a treinar no sábado, às 10h00. Às 15h30, José Peseiro fará a antevisão do jogo com o Boavista. A partida está marcada para domingo, às 20h00, no Estádio José Alvalade, e terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.