Seminários e quartéis desativados poderão alojar estudantes universitários do Porto

A Reitoria da Universidade do Porto (UP) está a negociar com responsáveis militares e de congregações religiosas no sentido de estudantes poderem ser alojados em estruturas desactivadas destas instituições.

Fonte da Reitoria admitiu à Renascença que há conversas adiantadas com algumas instituições - sobretudo congregações religiosas - e também com os responsáveis da Região Militar do Norte, mas o presidente da Federação Académica do Porto (FAP), João Paulo Videira, vai mais longe e adianta que está "iminente" um acordo.

"Há um acordo iminente, prestes a ser firmado com algumas organizações religiosas para a cedência de alguns espaços ou de parte desses espaços para alojar estudantes da Universidade do Porto. Sei de um espaço de um mosteiro na Maia e o outro será em Gaia, se não estou a cometer nenhum erro", adianta o dirigente estudantil.

Os contactos entre as diferentes entidades vão prosseguir. Uma das próximas iniciativas da Reitoria deverá passar por um contacto com os responsáveis pela Diocese do Porto.