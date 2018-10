Destino das lamas das ETAR. Ambientalistas ainda não têm resposta do Governo

O dirigente da Associação ambientalista Zero Rui Berkmeyer suspeita de que lamas saídas de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) podem não ter sido submetidas "a um tratamento adequado e podem ter sido descarregadas ilegalmente".

De acordo com a associação, desconhece-se o percurso e destino de 131 mil toneladas de um total de 262 mil toneladas de lamas.

A Zero já pediu explicações ao Ministério do Ambiente e continua a aguardar por resposta.

Estas lamas são o que sobra no final do processo de tratamento de águas residuais domésticas e têm de ser submetidas a tratamento antes de irem para o destino final. "Esta lama é normalmente orgânica, pode ser tratada e transformada em composto e aplicada no solo em muitos casos. Noutros não, porque podem ter metais pesados ou outros contaminantes e tem que ser tratadas de outra forma, mas na generalidade as lamas podem ser reaproveitadas", sublinha Rui Berkmeyer.

O ambientalista diz que se não forem tratadas as lamas podem representar um perigo, sobretudo, quando "são descarregadas em grande quantidade nos solos sem qualquer tratamento. Aí pode haver uma contaminação do solo e das águas subterrâneas".

Perante a perigosidade das lamas desaparecidas, a Zero pediu explicações "quer ao Ministério do Ambiente, quer as entidades ligadas a este controlo, mas até agora ainda não deram uma justificação para esta situação".