Braga quer entrar e sair de Guimarães no primeiro lugar

O presidente da Assembleia Geral da SAD do Braga, António Marques, é taxativo quando confrontado com o sabor de entrar em campo, esta sexta-feira, no dérbi do Minho, da oitava jornada do campeonato, como primeiro classificado. O importante é como acaba e não como começa.

"A sensação de entrar em primeiro lugar em qualquer campo é muito boa. Mas a melhor sensação, a sensação mesmo boa, é sair de lá em primeiro lugar", declara o dirigente, em declarações a Bola Branca.

António Marques espera a vitória da sua equipa, mas também que a arbitragem de Hugo Miguel e os adeptos tenham nota positiva.

"O dérbi é sempre um dérbi, independentemente do posicionamento na tabela classificativa que cada um dos clubes tem. Acontece que o Braga entra em primeiro lugar, mas o que nós queremos obviamente é que o Braga ganhe e sobretudo que seja um bom jogo de futebol e que as equipas todas, sem exceção, incluindo a de arbitragem, se comportem com a excelência com que têm de se comportar. Que não haja desacatos e que o Braga saia de lá em primeiro lugar novamente", assinala.

Na época passada, o Braga venceu em Guimarães por 5-0. Desta vez o presidente da AG da SAD considera que não vai haver goleada.



"Essas goleadas acontecem uma vez. Cada jogo é um jogo, uma goleada é uma goleada. O Guimarães também já foi ganhar a Braga por 3-0. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado e não vai haver goleadas. É a sensação que eu tenho. Mas se houver, que seja a favor do Braga, claro".