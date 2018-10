Pedro Mendes renova com o Montpellier

O Montpellier anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Pedro Mendes, central internacional português.

Foi no site oficial que o clube francês comunicou o prolongamento do vínculo do defesa de 28 anos, embora sem revelar até quando. Mendes assumiu, em declarações ao site oficial, que é "um privilegiado".

"Estou muito feliz. Sou um privilegiado por ser profissional de futebol e por continuar a minha carreira com o Montpellier", referiu o jogador, que se tornou internacional português a 14 de outubro, frente à Escócia.

Pedro Mendes cumpre a segunda época no Montpellier. Na primeira, fez 39 jogos e marcou um golo. Nesta segunda, já leva dez partidas disputadas e um golo marcado. O central foi formado no Sporting e já passou por clubes como Real Madrid, Parma, Sassuolo e Rennes.