Fernando Gomes e o Belenenses: "Dois clubes com grande tradição na Taça"

Fernando Gomes, representante do FC Porto no sorteio da Taça de Portugal, espera uma eliminatória difícil frente ao Belenenses.

Em declarações no pulpito do sorteio na Cidade do Futebol, Fernando Gomes destaca duas equipas com tradição na prova, e admite o objetivo de reconquistar o troféu:

"É um jogo entre duas equipas com grande tradição no futebol e na Taça de Portugal. O Belenenses venceu três vezes, o FC Porto 116 vezes e queremos recuperar este troféu, que diz muito ao clube".

Gomes recorda o último jogo frente ao Belenenses, nos oitavos de final da Taça de Portugal em 2010 e promete a atitude certa para derrotar a equipa do Belenenses, que ameaça mais do que o Vila Real, adversário da terceira eliminatória:

"Fica uma curiosidade: na última vez que jogámos para a Taça de Portugal, o jogo foi decidido ao fim de 30 penáltis. Temos de ter uma atitude como a que apresentámos em Vila Real".

"Sabemos que este jogo nos vai apresentar mais e maiores dificuldades. Estamos preparados para enfrentar o Belenenses, que é uma grande equipa. É uma eliminatória que se prevê bonita e interessante", rematou.