Braga acusa Vitória de Guimarães de deslocar os adeptos sem autorização

O Braga contestou, esta sexta-feira, a decisão do Vitória de Guimarães em deslocar os adeptos bracarenses para a Bancada Norte Superior do Estádio D.Afonso Henriques.

Segundo o comunicado do emblema bracarense, a decisão de retirar os adeptos visitantes da Bancada Norte Inferior teria sido tomada alegadamente pela força policial, "obedecendo ao plano de segurança alegadamente definido pelo Comando Distrital da PSP".

No entanto, a direção do Braga acusa o emblema adversário de ter sido o responsável pela transferência dos adeptos de bancada, decisão essa "comunicada à PSP já depois das reuniões para deliniar o plano de segurança", e reporta "atropelos gravíssimos ao protocolo e uma afronta inqualificável a todas as entidades que devem zelar pela realização de um evento desportivo".

O clube visitante no dérbi desta sexta-feira diz ainda que a troca de bancada "contraria os bilhetes emitidos para o clube visitante, destinados à Bancada Norte Inferior, e vai contra a ficha técnica do Estádio D. Afonso Henriques".

"Não partindo da PSP tal diretiva, só é possível concluir a decisão emanada do promotor do evento, o Vitória SC, como uma afronta ao Braga, aos adeptos do Braga e, em última instância, à lei", pode ainda ler-se.



Ainda assim, o emblema minhoto apelou aos adeptos para que tenham "um comportamento de apoio e incentivo à equipa, honrando os valores deste clube e vincando a nossa forma de estar no desporto".

O Vitória de Guimarães recebe o Braga, esta sexta-feira às 21h15, no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo a contar para a oitava jornada da I Liga.