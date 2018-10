Silas quer tirar ao Benfica três pontos de valor acrescentado

Silas acredita que três pontos frente ao Benfica valem mais que três pontos contra equipas ditas pequenas. O treinador do Belenenses só pensa, portanto, em receber os encarnados, no Jamor, com uma vitória.

"A responsabilidade para nós é sempre a mesa. São três pontos. O jogo de que menos gostei e que mais me preocupou foi com o Braga [derrota por 3-0] e é uma equipa que está em primeiro, com o Benfica. Se ganharmos ao Benfica, se calhar até vale mais, porque há poucas equipas que lhes ganham", assinalou o técnico, esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida da jornada oito do campeonato.

Se uma vitória frente ao Benfica é mais valiosa que o normal, a derrota já é apenas isso: "Só perdemos com o Braga e com o Porto. Perder com o Benfica será igual a perder com qualquer outra equipa, como com o Portimonense. Não entro em campo a pensar em perder ou empatar".

Repetir o equilíbrio da temporada passada



Na última época, o Belenenses esteve a vencer até ao minuto 97, quando o Benfica empatou. O técnico azul espera "um jogo similar", equilibrado, em que "nenhuma das equipas vai dominar completamente a outra".



"O Benfica tem debilidades, todos vimos contra o Ajax e contra o Bayern Munique, mas também tem coisas muito boas. Vão criar-nos muitos problemas mas eu acredito que nós também vamos", assinalou Silas.

Por falar em Ajax, Silas não acredita que o Benfica estará debilitado pela derrota: "Olhando para o jogo, se o Benfica não sofre o golo no final, iam dizer que tinha feito um bom jogo. Eles devem ter essa sensação de que não fizeram um jogo muito mau. Acho que o Ajax foi superior, mas se o Benfica tivesse empatado não teria sido injusto. Não acredito que se sintam desmoralizados. Perderam contra uma grande equipa".

O Belenenses-Benfica joga-se no sábado, às 20h30, no Jamor. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.