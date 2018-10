​Itália estreia “chumbo” de Orçamentos

A decisão foi anunciada pouco depois de o Primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte ter dito que “não há plano B para o Orçamento de Estado” que tem aumentos da despesa, diminuição de impostos e ainda a reversão de reformas estruturais. Isto após uma troca de cartas entre Bruxelas e Roma, em que a Comissão tinha pedido explicações por considerar que há um desvio sério no documento.



Só que a resposta do Governo italiano não convenceu, explicou o vice-presidente responsável pelo euro, Valdis Dombrovskis: “Infelizmente as clarificações recebidas não foram convincentes para alterar as nossas conclusões sobre um sério não cumprimento das recomendações do Conselho de Julho. O Governo italiano está a ir de forma aberta e consciente contra os compromissos assumidos”.

Segundo a Comissão, o Orçamento italiano apresenta vários problemas. O ajustamento estrutural não é o previsto e o orçamento é expansionista. Prevê-se também um défice de 2,4% para o ano, ou seja, três vezes superior ao valor assumido pelo anterior Governo de Roma. O crescimento económico é escasso. Mas é sobretudo a dívida que atinge níveis alarmantes: cerca de 131% do PIB. É uma das maiores do mundo e é necessário reduzir, alertou o comissário dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici: “A Itália deve prosseguir os esforços para baixar a sua dívida. A dívida pública é inimiga da economia e também dos povos europeus. A dívida pública representa 131% do PIB italiano, é o equivalente de 37 mil euros por pessoa. Este fardo deixa a economia italiana sem fôlego”, afirmou.

Na carta para Bruxelas, o ministro italiano das Finanças, Giovanni Tria, reconhece um desvio significativo no Orçamento. Diz que é uma decisão difícil, mas necessária para recuperar o crescimento. Garante que tomará medidas, caso seja necessário pôr travão no défice. Entretanto, Mário Centeno agendou o assunto para ser discutido na próxima reunião do Eurogrupo.

Por agora, Itália não desarma e mantém o Orçamento. Resta saber como vai terminar o braço de ferro entre a Comissão e o Governo populista e anti-União Europeia, até porque, um dia depois deste anúncio em Bruxelas, o vice-Primeiro-ministro italiano deu uma entrevista a uma rádio e Matteo Salvini garantiu que Roma não muda uma única vírgula ao Orçamento de Estado. O líder da Liga, o partido de extrema-direita que integra a coligação de Governo em Roma, garantiu que “Bruxelas pode mandar 12 cartas até ao Natal que o documento vai ficar na mesma”. Matteo Salvini diz ainda que o chumbo de Bruxelas é “um ataque à economia italiana” e que, para o Governo, “os italianos estão primeiro”.

Guerra aos plásticos

Esta semana os deputados estiveram reunidos em sessão plenária em Estrasburgo, de onde saíram várias novidades. Uma das mais importantes é que o Parlamento Europeu quer proibir a venda de produtos de plástico de utilização única a partir de 2021 e, entre os artigos abrangidos, estão pratos, talheres, cotonetes e palhinhas de plástico.

…e guerra à venda de armas

O Parlamento Europeu apelou aos Estados-membros da União Europeia para imporem um embargo de armas à Arábia Saudita, na sequência do homicídio do jornalista Jamal Khashoggi. Numa resolução aprovada ainda ontem em plenário, os eurodeputados pedem ainda que seja feita uma investigação internacional independente e imparcial sobre as circunstâncias da morte do jornalista saudita e pedem que os responsáveis sejam identificados e levados a julgamento. O jornalista Jamal Khashoggi, 59 anos entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul a 2 de Outubro e nunca mais foi visto a sair do edifício.

Na abertura dos trabalhos da sessão plenária, o presidente do Conselho Donald Tusk disse que a União Europeia deve manter-se à margem de "qualquer jogo ambíguo" neste caso, defendendo que o único interesse europeu deve ser conhecer os detalhes da morte do jornalista saudita. Quanto a Federica Mogherini, pede uma investigação completa e transparente e o julgamento dos responsáveis. Diz que UE vai continuar acompanhar o caso e tomará medidas em função do evoluir da situação.

Novo Prémio Shakarov

A semana fica ainda marcada pela atribuição do Prémio Shakarov para os Direitos Humanos ao cineasta ucraniano Oleg Sentsov, que está preso na Rússia. Oleg Sentsov foi detido na Crimeia e condenado a 20 anos de prisão por “planear actos terroristas”. Em Setembro foi hospitalizado depois de quatro meses de greve de fome.