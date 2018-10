Salvio entra no grupo dos 250 jogos pelo Benfica

Salvio chegou aos 250 jogos pelo Benfica, frente ao Ajax. Em entrevista ao site oficial do clube, o extremo argentino salienta que uma marca assim não é para todos.

"Fazer 250 jogos pelo Benfica é uma felicidade enorme, um privilégio. Não são todos que conseguem fazer 250 jogos por este clube. Todos sabemos a dimensão do Benfica, é um dos maiores da Europa", enaltece Salvio. "No meu primeiro jogo pelo Benfica, sentia uma felicidade enorme pela estreia. Fazer parte de um clube tão grande como o Benfica já era o máximo", recorda o internacional pela seleção das "pampas".

Salvio fez uma primeira época pelo Benfica em 2010/11 e, depois, voltou ao Atlético de Madrid. Regressou à Luz em 2012/13, para ficar. "Eu tinha possibilidades de continuar no Atlético de Madrid. Falei com Simeone, o treinador, e ele queria que eu ficasse lá. Mas a minha primeira época no Benfica tinha sido muito boa. (...) Queria voltar ao Benfica! Houve essa hipótese a meio da época, mas não aconteceu. Quando o meu agente me comunicou que o Benfica queria que eu voltasse, disse-lhe para fazer tudo o que fosse possível para eu regressar", conta o extremo.

Salvio é o quinto estrangeiro com mais jogos pelo Benfica, numa lista liderada por Luisão. Assim, é com grande experiência que fala sobre a derrota em Amesterdão, para o Ajax, e sobre a reação das águias:

"Sobre o jogo, como todos sabem, tivemos as nossas oportunidades de fazer golo. Em geral, fizemos um jogo muito bom, competimos, estivemos à altura do que a partida pedia, mas no final a sorte não esteve do nosso lado e não conseguimos manter o empate, que era o desfecho que o jogo merecia. Estamos tranquilos porque sabemos que fizemos um grande trabalho. Temos de continuar com a cabeça erguida e olhar para o que vem a seguir. Não tivemos um bom resultado, mas sabemos que estamos a fazer bem as coisas para dar resposta já no próximo jogo".

O Benfica terá oportunidade de reagir já no sábado, às 20h30, frente ao Belenenses, no Estádio Nacional, no Jamor. Encontro que terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.