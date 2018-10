Pedro Sousa nas meias-finais de Lima a todo o gás

Pedro Sousa apurou-se para as meias-finais do Challenger de Lima, no Peru. O número dois do ténis português não deu hipótese ao argentino Juan Ignacio Londero, número 122 da hierarquia mundial.

Sousa aplicou um "pneu" a Londero no primeiro "set" e quebrou-lhe dois serviços, além de ter salvado um ponto de "break", no segundo. No final de contas, o 138.º classificado do "ranking" ATP venceu por 6-0 e 6-3.

Depois de demorar apenas 1h02 a "despachar" Londero, Pedro Sousa terá pela frente, na discussão por um lugar na final, um rival teoricamente mais acessível. É o argentino Facundo Arguello, número 269 do mundo.