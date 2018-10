Vitória terá "gosto especial" por derrotar líder Braga

Dérbis há muitos, mas o desta sexta-feira, da jornada oito da I Liga, terá um aliciante extra. Por isso, em Guimarães há uma sensação diferente por se poder ganhar ao Sp. Braga, que além de rival histórico é líder do campeonato. É o que revela o presidente da Assembleia Geral do Vitória, Isidro Lobo, a horas do dérbi do Minho, na Cidade Berço.

Em entrevista a Bola Branca, Isidro Lobo dá conta da expectativa com que os adeptos vitorianos estão a encarar o jogo com o velho rival.

"Ganhar ao Braga tem um gosto especial e, como o Braga está a fazer uma aposta bastante grande em ficar nas posições cimeiras, ainda se torna mais empolgante uma vitória. Tem havido alguma ansiedade e as pessoas estão expectantes", confirma o dirigente, que observa este desafio como um dos grandes jogos do futebol português.

Jogo grande pede casa cheia. Isidro Lopes está a contar com isso: "Das pessoas de Guimarães é o costume e esperamos que venha uma grande comitiva de Braga. Vamos esperar que não haja distúrbios".

Se "forças exteriores" permitirem, Vitória também olhará para o título

Isidro Lobo assegura que o Vitória caminha no sentido de estar cada vez mais perto dos ditos grandes, bem como das aspirações que o vizinho já diz ter: o título nacional. Assim o permitam as "forças exteriores", como refere - sem as identificar - o representante dos sócios vimaranenses.

"O Vitória e o Braga são já duas equipas do topo. Prevejo que o Vitória, muito em breve, possa estar junto daquilo que o Braga tem feito, aproximando-se dos chamados três grandes, e com competitividade maior. Isto se as forças exteriores, que por vezes não facilitam, assim o permitirem. Tanto para um lado como para o outro", refere.

O objetivo do título é algo que o Braga já assume, mas o Vitória está um pouco atrás. Ainda assim, Isidro Lobo confia em tal ambição, no futuro:

"[É um] objectivo que o Braga já assumiu. Sabemos que não é fácil, basta olhar para o orçamento do Vitória, até em comparação com o próprio Braga e já para não falar nos três grandes. Mas acho que, passo a passo, é um sonho que vamos tentar perseguir", termina o dirigente.