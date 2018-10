Miguel Oliveira foi o sexto mais rápido do primeiro dia na Austrália

Miguel Oliveira terminou, esta sexta-feira, a dupla sessão de treinos livres do Grande Prémio da Austrália, 17.ª prova do Mundial de Moto2, com o sexto melhor tempo.

Ao comando de uma KTM, o piloto português fez o quinto tempo em ambas as sessões. O melhor registo foi na segunda, com 1'34.087. Miguel ficou a quase quatro décimas do melhor do dia, o companheiro de equipa Brad Binder. O sul-africano parou o cronómetro em 1'33.701.

Pior notícia para Oliveira é o facto de o líder do Mundial, Francesco Baganaia (Kalex), ter estado melhor nos treinos: foi quinto classificado. O italiano tem 284 pontos na classificação geral de pilotos, mais 37 que o português, que tenta manter-se na luta pelo título mundial de Moto2.

No sábado, realizam-se a terceira sessão de treinos e a qualificação. A corrida propriamente dita está marcada para domingo.