Memórias “amargas” de Cavaco Silva chegam "cedo demais"?

Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez comentam as memórias “amargas” de Cavaco Silva, estranham que só agora Portugal esteja a despertar para o excesso de alojamento local e temem as consequências do conflito entre Itália e a Comissão Europeia.

Esta semana, há ainda o caso do horário “prussiano” do Instituto espanhol e a Via Verde portuguesa considerada um modelo a seguir nas portagens em França.

Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus