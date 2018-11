​O treinador que mandava uma carrinha a casa dos jogadores

Béla Guttmann, ou o “Mago”, como era conhecido, foi o treinador que contratou e lançou Eusébio e António Simões. O técnico húngaro era duro, disciplinador e de rédea curta para os jogadores.

“Era extremamente exigente e tinha uma má relação com o que era dar liberdade aos jogadores. Nesse tempo, era possível o treinador ter essa grande autoridade de construir o regulamento disciplinar e isso era bem aceite por uma sociedade que entendia que os jogadores tinham poucos direitos. É perante este quadro que facilmente o treinador impunha o seu lado disciplinar”, contextualiza Simões, em entrevista a Bola Branca.

O antigo jogador do Benfica e da seleção nacional apresenta um exemplo que ilustra a forma como Guttmann controlava a vida dos jogadores.

“Nessa altura, havia uma carrinha conduzida por um funcionário que trabalhava no clube e que transportava o Sr. Fernando Caiado, que era o assistente de Béla Guttmann. Deslocavam-se a casa dos jogadores entre as 22h00 e as 22h30, que era a hora limite para saber se nos encontrávamos em casa. Hoje, seria impensável, mas nessa altura era assim. Era a forma de controlar a vida dos jogadores fora do campo. Fazia parte do pacote de exigências de Béla Guttmann e que os dirigentes cumpriam à regra”, recorda António Simões.