Malas de senhora escondiam 31 mil doses de cocaína

A Polícia Judiciária deteve um cidadão estrangeiro por tráfico de cocaína no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Na posse do homem, de 24 anos, foi apreendida “uma elevada quantidade de cocaína que transportava desde um país da América do Sul” para Lisboa, segundo revela a nota da PJ. A droga estava dissimulada nos forros de três malas para senhora.

Se chegasse ao mercado de rua daria para, pelo menos, 31.000 doses individuais.

“A detenção ocorreu no quadro do controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco tendo em vista a prevenção da introdução de produtos estupefacientes em território nacional e noutros países europeus através dos aeroportos internacionais”, explica a nota.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.