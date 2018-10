Caso Mayorga. Presidente da Juventus confrontou Ronaldo olhos nos olhos

O presidente da Juventus, Andrea Agnelli, confia na inocência de Cristiano Ronaldo, no caso de alegada violação a uma mulher norte-americana. O internacional português nega todas as acusações.

"Quando há problemas, tenho tendência a olhar as pessoas nos olhos, a questioná-las diretamente e depois julgá-las por mim mesmo. Olhei Cristiano nos olhos, falei com ele assim que surgiu o caso e estou muito tranquilo devido à sua postura. O seu comportamento nos dias e semanas posteriores só me confirmam esse sentimento inicial", afirmou Agnelli, durante uma assembleia de acionistas do clube italiano.



Kahtryn Mayorga é o nome da mulher que acusa o avançado português de a violar, em 2009, num hotel em Las Vegas. As duas partes assinaram um acordo de confidencialidade, por 325 mil euros (375 mil dólares), mas Mayorga alega ter sido coagida a assinar. Agnelli prometeu apoio total ao jogador: "É um tema pessoal e as decisões são dele, mas recordei-lhe que a minha porta e a da Juventus estarão sempre abertas para ele e estamos aqui para o ajudar e apoiar de qualquer maneira".

Ronaldo é acusado de “agressão e abuso sexual”, “imposição intencional de sofrimento emocional”, “coação e fraude”, “chantagem e conspiração”, “difamação”, “abuso de direito” e expressa a “intenção declarada de tornar nulo o termo de confidencialidade ou torna-lo anulável com base na incompatibilidade” devido a “influência/coerção ou fraude”.