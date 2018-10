Martial rejeita proposta de renovação do Manchester United

Anthony Martial rejeitou a mais recente proposta de renovação de contrato do Manchester United, segundo avança a "Sky Sports", esta sexta-feira. Não obstante, as negociações continuam.

O clube inglês pretende que o avançado francês assine novo vínculo, uma vez que o atual contrato termina no verão de 2019, embora tenha opção de extensão por mais um ano, até 2020. Ainda conforme a "Sky", José Mourinho estava disposto a abrir mão de Martial, no entanto, a direção do United acredita no potencial do jogador, de 22 anos.

Há quatro épocas, quando tinha apenas 18 anos de idade, Martial tornou-se o adolescente mais caro da história do futebol: o United pagou 60 milhões de euros ao Mónaco por ele. Porém, desde que Mourinho aterrou em Old Trafford, Martial não tem conseguido afirmar-se no onze dos "red devils". Esta época, leva dez jogos disputados, mas foi suplente em três. Apesar disso, o internacional francês já tem quatro golos marcados.