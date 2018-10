LeBron volta a vencer com os Lakers

Conquistada a primeira vitória da época na NBA, na véspera, os Lakers tomaram-lhe o gosto e já têm duas. Esta sexta-feira, a equipa de Los Angeles impôs a primeira derrota aos Denver Nuggets, por 121-114.

LeBron James brilhou alto, com um triplo-duplo. O "King" anotou 28 pontos, 11 ressaltos e 11 assistências, além de ainda ter conseguido três roubos de bola. Kyle Kuzma e JaVale McGee também se destacaram, com 22 e 21 pontos, respetivamente, numa exibição do coletivo: todo o cinco inicial e um suplente tiveram fizeram mais de dez pontos, cada.

Quem só sabe vencer são os Detroit Pistons, que se apoiaram nos duplos-duplos de Blake Griffin (26 pontos e 10 ressaltos) e Andre Drummond (26 pontos e 22 ressaltos) para derrotarem os Cleveland Cavaliers, por 110-103. A ex-equipa de LeBron já tem cinco derrotas em cinco jogos.

Perto desse registo negativo estão, também, os Oklahoma City Thunder, que somaram a quarta derrota em quatro jogos diante dos Boston Celtics, por 101-95. Marcus Morris foi o grande destaque: 21 pontos e 10 ressaltos.

Todos os resultados de sexta-feira



Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers, 110-103

Orlando Magic-Portland Trail Blazers, 114-128

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics, 95-101

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets, 121-114