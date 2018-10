Benfica quer renovar com Svilar e emprestá-lo

O Benfica pretende renovar contrato com Mile Svilar e emprestá-lo na próxima época, segundo o jornal "Record". Os responsáveis encarnados entendem que o jovem guarda-redes não pode continuar sem competir.

Svilar chegou a ser titular na temporada passada, no entanto, os erros tiraram-no da equipa. Esta época, com a chegada de Vlachodimos, que pegou de estaca, o guarda-redes belga, de 19 anos, tem saído do banco apenas para disputar jogos das taças. Assim, a não ser que o cenário mude entretanto, o Benfica planeia emprestá-lo em 2019/20.

O jovem termina contrato em 2022, o que dá maior margem de manobra, e o Benfica desde cedo tem mostrado confiança no seu grande potencial. Prova disso mesmo é a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Porém, Svilar não pode ficar sem competir, uma vez que será prejudicial para a sua evolução. Logo, os responsáveis encarnados pretendem pô-lo a rodar para evoluir, mas não sem lhe estender o vínculo para lá de 2022. As negociações ainda não foram iniciadas, contudo, ressalva o "Record".