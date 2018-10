A traição de Coates

Os três jornais desportivos focam-se na derrota do Sporting, na receção ao Arsenal, por 1-0, na terceira jornada do grupo E da Liga Europa.

"Coates traiu Renan", titula "O Jogo". Erro do central, que falhou um corte, legaliza golo dos ingleses e anula grande exibição do guarda-redes. "Erro sai caro", confirma o "Record". "A Bola" diz que é "uma questão de Arsenal". Gigantesca diferença de armas na inequívoca vitória dos "gunners". O Sporting não fez um único remate enquadrado com a baliza. "Se houvesse VAR não perdíamos o jogo", disse Peseiro.

"A Bola" alerta que a Europa está atenta a Vlachodimos, que está em destaque na Champions. Svilar é para renovar e emprestar, revela o "Record". Felipe assume que o Porto precisa de "dar um pouco mais".