Carregamento lento de carros elétricos continua gratuito em 2019

Os carregadores lentos de carros elétricos vão continuar a ser gratuitos, pelo menos, no próximo ano. A garantia é do ministro do Ambiente, em entrevista à Renascença. Matos Fernandes diz que antes de 2020 não haverá qualquer taxa.

Atualmente, existem cerca de mil carregadores lentos em todo o país. O ministro espera que, até ao final do primeiro semestre do próximo ano, todos os concelhos portugueses tenham este tipo de carregadores. Só depois, serão lançados os "concursos para quem vier a explorar a rede". "Antes do dia 1 de janeiro de 2020 parece impossível conseguir isso", conclui.

Quanto ao custo desses carregamentos, Matos Fernandes diz que, para já, "é impossível" adiantar valores.

Já os carregamentos em postos rápidos começam a ser pagos a partir de 1 de novembro. Ainda assim, salienta Matos Fernandes, o custo será cerca de 20% inferior em relação ao gasto de um carro a diesel. "São operadores privados que têm preços muito diferentes entre si. Na pior das hipóteses, naqueles que cobram mais, o valor é cerca de 20% inferior àquele que é o valor de uma viagem a gasóleo", afirma.

Porém, diz o ministro, "é suposto os carros elétricos serem carregados em casa ou nas empresas". E nesse caso, afirma, "o preço da viagem é apenas 25% da viagem a gasóleo ou a gasolina".

Eletricidade 5% mais barata em janeiro



Na mesma entrevista, o ministro confirmou também que a fatura da eletricidade vai baixar cerca de 5% no próximo ano, conforme previsto no Orçamento do Estado para 2019.

Apesar da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) só tornar as contas públicas a 15 de dezembro, o ministro admite que a expetativa do Governo é “conseguir reduzir em 5% o preço da energia no próximo ano”.