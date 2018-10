China. Ataque com faca em jardim de infância deixa 14 crianças feridas

Uma mulher armada com uma faca de cozinha atacou as crianças de um jardim de infância na cidade de Chongqing, na China. Quatorze ficaram feridas.

A mulher, de 39 anos, atacou as crianças quando estas regressavam às salas de aula, após os exercícios matinais, pelas 9h30, hora local. As vítimas foram transportadas para o hospital, enquanto os seguranças e os funcionários da escola tentaram neutralizar a atacante.

A mulher, identificada pelas autoridades como Liu, já foi detida pela polícia.

Imagens difundidas nas redes sociais chinesas mostram as crianças feridas a entrarem para ambulâncias junto à entrada da escola, algumas transportadas em macas. Ainda não conhecidos os motivos do ataque.

A China tem registado vários incidentes do género, normalmente ligados a pessoas com problemas psicológicos ou ressentimentos com vizinhos ou a sociedade em geral.