EUA. Autoridades investigam centro de distribuição de correio em Miami e a CNN (outra vez)

Não há, no entanto, mais informações sobre este caso, nem está confirmada a existência de bombas no local.

Também o edifício da própria CNN voltou a ser investigado e alguns andares foram evacuados, mas após vistoria, nada de suspeito foi encontrado. As emissões da televisão estiveram sempre a funcionar e não foram afetadas.

As instalações da Opa-locka estão a ser investigadas.

A informação, avançada pela televisão CNN, foi confirmada pela polícia do condado de Miami-Dade.

Estas iniciativas surgem dias depois de várias pessoas e instituições terem recebido pacotes armadilhados.

Na quarta-feira, foram intercetados pelos serviços secretos norte-americanos dois pacotes explosivos destinados ao antigo Presidente Barack Obama e à candidata presidencial Hillary Clinton.

Também o edifício onde funciona a televisão CNN em Nova Iorque foi evacuado depois de ter sido descoberto um pacote com um engenho explosivo, endereçado ao ex-diretor da CIA John Brennan, crítico do governo de Trump e colaborador frequente do canal.

O FBI anunciou ainda a interceção de dois engenhos explosivos endereçados à congressista democrata Maxine Waters.

Além disso, as autoridades estão a investigar outra encomenda dirigida ao ex-vice-presidente norte-americano Joe Biden.

Na segunda-feira, foi encontrado um pacote explosivo na casa do bilionário filantropo George Soros.

Os pacotes foram encontrados numa altura em que se avizinham eleições nos Estados Unidos para órgãos governamentais. A votação está marcada para dia 6 de novembro.

Não são ainda conhecidos os motivos para aquilo que parece ser um ataque coordenado.