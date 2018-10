Encontrada vala comum com 19 corpos no México

Pelo menos 19 corpos e dois crânios foram encontrados numa vala comum no estado de Jalisco, no oeste do México, informaram as autoridades policiais.

Os corpos de 16 homens e três mulheres foram encontrados num terreno na localidade de Lagos de Moreno, na fronteira do estado de Guanajuato, onde a violência ligada ao tráfico de droga tem vindo a aumentar de forma acentuada.

As autoridades não descartam a possibilidade de que os corpos encontrados possam ser moradores da região, onde vários casos de desaparecimento foram registados nos últimos meses.

Com esta nova descoberta, o total de cadáveres exumados em valas comuns neste estado de Jalisco desde março totaliza 94.

Há cerca de uma semana, 16 cadáveres tinham sido descobertos nas proximidades de Guadalajara, a capital do estado.

A violência aumentou acentuadamente desde março nesta cidade, a segunda maior no México, após uma divisão no cartel Jalisco Nova Geração Cartel, um dos mais poderosos grupos de tráfico de droga no país.

Devido a esta onda de violência, os serviços funerários, sobrecarregados, tiveram de armazenar num camião no final de setembro uma centena de corpos não identificados.

Em abril, três estudantes de Cinema que estavam a efetuar um filme foram sequestrados, torturados e, depois, assassinados, sendo que seus corpos dissolvidos em ácido.

Este crime provocou uma onda de protestos em várias cidades do país.