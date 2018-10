Um sismo de 6.8 na escala de Richter abala a costa da Grécia.

A informação é avançada pelo Centro Geológico dos Estados Unidos.

O epicentro do tremor-de-terra ocorreu no mar Jónicom um braço do mar Mediterrâneo, a 124 quilómetros de Patras.

Não há, para já, notícia de vítimas ou estragos.

