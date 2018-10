Itália "não é um problema" para a UE

O ministro das Finanças italiano, Giovanni Tria, garante que a Itália "não é um problema" para a União Europeia, defendendo que Bruxelas pode beneficiar da estratégia do seu Governo.

“Deixem-me dizer claramente: a Itália não é um problema. Não confundam as táticas políticas com os factos", disse Giovanni Tria em Paris, França, onde está a participar no décimo jantar internacional de seguradoras.

O ministro das Finanças reiterou que a proposta de orçamento italiano, que foi rejeitada por Bruxelas, pode beneficiar a Europa.

"Estamos convencidos de que a Europa pode beneficiar da nossa estratégia. O orçamento não é uma ameaça para a zona do euro, se a Itália crescer, toda a Europa ganhará estabilidade", declarou.

O ministro que, à chegada, falou durante cerca de 30 minutos com o seu homólogo francês, Bruno Le Maire, procurou tranquilizar sobre os compromissos europeus do seu Governo.

"Nós, italianos, construímos esta casa, também não a queremos deixar. Como queremos permanecer no euro, o único caminho possível é o de um défice contido e responsável no próximo ano, que dará um impulso ao crescimento, e garantirmos a capacidade de reduzir a nossa dívida", defendeu.

Na terça-feira, Bruxelas "chumbou" o orçamento italiano, provocando de imediato críticas por parte do Governo de Roma.

A Itália elaborou objetivos para 2019 que preveem um défice de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB), uma dívida de 130% e um crescimento de 1,5%.

Os números preocupam a Comissão Europeia que considera que as estimativas sobre o crescimento são demasiado otimistas, podendo provocar o risco de aumento do défice da dívida.

A Itália tem três semanas para apresentar um orçamento revisto.