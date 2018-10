Emery defende justiça da vitória em Alvalade

O treinador do Arsenal, Unai Emery, acredita que a sua equipa venceu com justiça o Sporting, em Alvalade.

"A capacidade para criar mais oportunidades foi a diferença entre a primeira e a segunda parte. Não concedemos muitas oportunidades ao Sporting, tiveram alguns cruzamentos com perigo. A equipa esteve perto de marcar e no final o resultado é justo", sustentou o treinador espanhol, no final do encontro, em declarações à SIC Notícias.

Ainda assim, Emery reconheceu que o Sporting esteve bem e colocou dificuldades, na primeira parte: "É verdade que na primeira parte não conseguimos entrar com toda a energia e colocar em campo o nosso estilo de jogo. O nosso rival jogou com frescura, tentou o contra-ataque e conquistou vários cantos. O calor reduziu na segunda parte, estivemos mais frescos e capazes de chegar mais perto da baliza do Sporting".

Emery quer, agora, manter a liderança do grupo E da Liga Europa, o que passará pela receção ao Sporting, na próxima jornada. "Tínhamos os dois seis pontos e este jogo servia para saber quem tinha capacidade para sair em primeiro. Fomos nós e agora vamos jogar em casa. Queremos ser primeiros e crescer. Estes jogos são bons para utilizar quem joga menos. No entanto, a Liga Europa é uma competição muito importante para nós", assegurou o treinador do Arsenal.