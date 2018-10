Terminou protesto dos agentes da autoridade no Parlamento

Terminou o protesto dos elementos das forças de segurança frente ao Parlamento. Milhares de agentes da PSP, Guarda Prisional, ASAE e militares da GNR começaram, na última hora, a desmobilizar.

A concentração fica marcada por vários momentos de tensão. Primeiro, com as grades de proteção colocadas na base da escadaria da Assembleia da República a serem derrubadas. Depois, com os polícias em protesto a medirem forças com os elementos do Corpo de Intervenção.

Os organizadores da manifestação entregaram, no Parlamento, uma moção onde criticam o que dizem ser a "falta de efetivos e de investimento no setor" e pedem o "desbloqueamento das carreiras e a contagem do tempo de serviço congelado".