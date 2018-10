Equipas espanholas metem medo na Liga Europa

As equipas espanholas foram as grandes vencedoras da noite de Liga Europa desta quinta-feira. O Sevilha e o Villarreal esmagaram em casa, enquanto o Bétis surpreendeu ao vencer no terreno do AC Milan.

No grupo J, Daniel Carriço no onze e André Sevilha no banco (não entrou), o Sevilha derrotou o Akhisar, da Turquia, por 6-0. O clube andaluz adiantou-se logo aos sete minutos, por Roque Mesa. Dois minutos depois, Sarabia ampliou, de penálti. Lukac marcou na própria baliza aos 35 minutos e, aos 50, Luis Muriel fez o quarto. Quincy Promes completou a mão-cheia aos 60 minutos e, aos 67, Mercado fez o 6-0.

O Sevilha partilha liderança com outras duas equipas, o Krasnodar e o Standard Liège. Os belgas bateram os búlgaros, em casa, por 2-1. As três equipas têm seis pontos. Em último está o Akhisar, com zero.

O Villarreal arrasou o Rapid Viena com 5-0: golos de Fornals, Ekambi, Barac, Raba e Moreno. O "submarino amarelo" está é vice-líder do grupo G, com cinco pontos, os mesmos do Rangers. Os escoceses, com Daniel Candeias no onze, empataram frente ao Spartak Moscovo. Os austríacos são terceiros, com três pontos. Os russos estão em último, com dois.

