Ogier é o primeiro líder do Rali da Catalunha

Sébastien Ogier sagrou-se, esta quinta-feira, como primeiro líder do Rali da Catalunha, penúltima prova do Mundial de Ralis (WRC).

Ao volante de um Ford Fiesta, o piloto francês venceu a superespecial do dia, com 3,7 segundos de vantagem. O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) foi segundo, já o estónio Ott Tanak (Toyota Yaris) fechou o pódio.

Ogier procura o hexacampeonato de ralis, no entanto, pode mesmo ficar pelo "penta". O líder do WRC é Neuville, com 189 pontos, mais sete que Ogier. Pontuação apertada na entrada para as duas últimas corridas. Nesta entrada na Catalunha, o francês deixa sério aviso ao belga.

Para sexta-feira, segundo dia da prova, estão marcadas seis classificativas, num total de 72,44 quilómetros entre gravilha e alfalto.