Bruma marca pelo Leipzig, William vence em Milão

O Leipzig recebeu e bateu o Celtic, por 2-0, na terceira jornada do grupo B da Liga Europa. Bruma marcou um golo. No grupo F, William Carvalho foi titular na vitória do Bétis no terreno do AC Milan, por 2-1.

Bruma foi titular e tomou partido disso para pedir mais oportunidades ao treinador. O internacional português marcou, aos 35 minutos, o segundo golo do Leipzig, que já tinha chegado à vantagem quatro minutos antes, por intermédio de Matheus Cunha.

Com esta vitória caseira, o Leipzig destaca-se no segundo lugar do grupo, com seis pontos, a três do líder, o Salzburgo (que curiosamente também é da Red Bull). Os austríacos bateram o Rosenborg, em casa, por 3-0.

Portugueses vencem fora



O Bétis subiu à liderança do grupo F, ao derrotar o AC Milan, fora, por 2-1. Toni Sanabria abriu o marcador aos 30 minutos e Giovani Lo Celso ampliou aos 55. Patrick Cutrone ainda reduziu, já ao minuto 83.

A equipa de Sevilha passa, assim, a somar sete pontos, mais um que o Milan. Em terceiro está o Olympiacos, com quatro pontos.

A equipa grega, orientada por Pedro Martins e com José Sá e Daniel Podence no onze, foi ao Luxemburgo derrotar o Dudelange, por 2-0. Torosidis abriu a contagem aos 66 minutos e, ao minuto 81, Jordanov marcou um auto-golo. O Dudelange é último classificado, sem pontos.

