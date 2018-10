Madeira. Governo e Parlamento lamentam morte de autor de hino da região

O Governo Regional e o Parlamento da Madeira lamentaram a morte do maestro João Victor Costa, autor da música do hino da região autónoma.

O Conselho de Governo, que aprovou um voto de pesar, manifesta "o seu mais profundo sentimento pela perda de um dos principais vultos da cultura e da sociedade madeirenses da atualidade", lê-se nas conclusões da reunião.

"A circunstância de o maestro João Victor Costa ter sido o autor da música do hino da Região Autónoma da Madeira ilustra, significativamente, uma carreira de eleição à escala nacional e internacional, na qual projetou competências artísticas de grande nível, que honram a terra que o viu nascer e os seus conterrâneos", acrescenta o Governo Regional, presidido por Miguel Albuquerque.

À família enlutada, aos amigos e companheiros de atividades artísticas, o executivo insular apresenta ainda "sentidas condolências".

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, em comunicado, lamenta também o falecimento do maestro Victor Costa.

"Pelo seu inquestionável valor e dedicação à música tradicional madeirense, Victor Costa foi, merecidamente, reconhecido e homenageado ao logo dos anos", diz Tranquada Gomes, expressando "as suas sentidas condolências à família".

Victor Costa nasceu em 1939, no Estreito de Câmara de Lobos, no concelho de Câmara de Lobos, município a oeste do Funchal, e tornou-se compositor e tenor internacional.

É autor de centenas de peças musicais e compositor do hino da Região Autónoma da Madeira.

Frequentou o Seminário Diocesano do Funchal e a Academia de Música e Artes da Madeira, onde estudou canto e piano.

Depois rumou a Munique, na Alemanha, com uma bolsa de estudo da Fundação Calouste Gulbenkian para prosseguir os estudos.

Ao longo da sua carreira, o maestro criou nove coros, sendo autor do "Hino da Madeira", de outros 16 hinos para diversas instituições e de mais de 100 canções eruditas.

No dia 16 de outubro de 2011 foi alvo de louvor público por parte da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Em novembro de 2016, a Câmara do Funchal promoveu uma iniciativa em sua homenagem, incluindo uma exposição sobre o seu "legado musical", com vários registos da sua carreira, um espetáculo e o descerramento de uma placa no átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias.

A Madeira também o homenageou colocando uma placa com o seu nome no Conservatório de Música da região, em 2015.