Católica tem novo estúdio em colaboração com Renascença

A rádio da Universidade Católica Portuguesa (UCP) vai passar a ter mais horas de emissão e os alunos da Faculdade de Ciências Humanas passam a ter acesso à mais recente tecnologia rádio. Tudo graças ao novo estúdio de rádio daquela faculdade que foi inaugurado esta quinta-feira.

O novo estúdio resulta de uma parceria entre o Grupo Renascença Multimédia e a Faculdade de Ciências Humanas: foi projetado pelo Grupo Renascença em regime de cofinanciamento com a UCP.

Para a Renascença, esta é mais uma prova da aposta mais uma vez na inovação e na formação de novos profissionais de Rádio. “Esta é mais uma etapa da formação de sucesso que o Grupo Renascença Multimédia tem desenvolvido há mais de vinte anos com a Universidade Católica, assegurando a lecionação das disciplinas de rádio, pelas quais já passaram milhares de profissionais, agora colocados nos mais diversos meios de comunicação e em diferentes organizações”, disse José Luís Ramos Pinheiro, administrador do Grupo.

E um desses milhares de profissionais é hoje diretor da própria Faculdade de Ciências Humanas da UCP: Nélson Ribeiro, que já foi diretor de Programas da Renascença.

O novo estúdio, segundo o diretor da faculdade, vai permitir aumentar as aulas realizadas em estúdio e também aumentar o número de horas de emissão da rádio da faculdade. “É um passo importante numa área na qual a Faculdade de Ciências Humanas tem uma vasta tradição já que, ao longo dos anos, formámos largas dezenas de profissionais que hoje trabalham nas principais estações de rádio portuguesas”, diz Nélson Ribeiro.

Equipado com a mais recente tecnologia, o equipamento permite melhorar e acompanhar a atual digitalização de conteúdos e a forma como essa transferência tem alterado as formas de consumo de rádio. Os alunos passam a ter à sua disposição instrumentos que lhes permitem utilizar as novas potencialidades do meio rádio e desenvolver competências nas áreas de produção de conteúdos áudio, tanto no domínio da informação como na animação de programas.