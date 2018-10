Ana Filomena Amaral. “Todos os meus livros têm uma mensagem que provoca"

Primeiro volume de uma trilogia dedicada aos problemas do ambiente, “O Diretor” mostra na capa uma baleia moribunda, rodeada de sacos de plástico. A poluição que está a matar a vida nos oceanos é um dos dramas da atualidade a que Ana Filomena Amaral dá atenção neste livro, que esta sexta-feira vai apresentar no farol do Cabo Espichel, às 15 horas.

Formada em história económica e social contemporânea, a autora assume, nesta entrevista à Renascença, que os seus livros (já publicou 11 no total) não são “para ler descontraidamente na praia”, porque têm sempre uma mensagem que “provoca” e “inquieta”. Com “O Diretor” alerta para a corrupção ao mais alto nível, e para a “ganância predadora”, que considera a grande ameaça do planeta. E diz que se conseguir sensibilizar os leitores para a urgência de uma mudança de vida, essa será a sua “maior recompensa”.

Que mensagem quer passar com este livro “O Diretor”?

Este romance é o primeiro de uma trilogia que é dedicada aos problemas ambientais, e tem como cenário principal o mar, porque é o que se encontra neste momento mais ameaçado. Já não conseguimos limpar as águas dos oceanos, que já têm o plástico na sua composição química. Todos nós já ouvimos falar das baleias que morrem por ingerirem plásticos, das praias cobertas de plástico, das ilhas de plástico no oceano, portanto neste primeiro livro esse é o tema. O segundo vai ser dedicado ao Ártico, ao degelo, e vai-se chamar "Gelos", e o terceiro será “Desertos”, uma vez que a desertificação está a ser galopante no planeta.



Esses dois próximos volumes sairão quando?

O "Gelos" sairá para o ano, e o "Desertos" ainda não sei.

As primeiras páginas do livro remetem-nos para um tema muito atual, que é o do assédio e do abuso de poder de quem manda. Podemos dizer que este ‘diretor’ é uma figura-tipo que centra todos os defeitos do mundo moderno?

Absolutamente. É o estereótipo dos ‘diretores’ que frequentemente vemos aparecer na comunicação social, e não só, infelizmente também os vemos aparecer na nossa própria vida. Aliás, esse ‘diretor’ é inspirado numa pessoa real, e eu convivi com ele.

De resto, o livro é inspirado no épico de Gilgamesh, que foi o primeiro épico que nos chegou da Suméria há 4000 anos, escrito em 12 placas de argila. Esse Gilgamesh era um rei, um déspota, um tirano, que por onde passava deixava um rasto de destruição e morte. Os Deuses, irados com Gilgamesh, resolveram mandar para a terra alguém que o pudesse vencer e que de alguma forma o pudesse redimir, e enviaram o Enkidu, que no livro é personificado pelo Henrique.



Com essa personagem, o Henrique, quer passar a mensagem de que ainda há esperança?

Há esperança, sim, há esperança que esses ‘diretores’ se redimam, que é o que acaba por acontecer com o Gil, que é o diretor. E também há esperança para o nosso planeta, e neste caso muito específico para os oceanos. Só temos que mudar o paradigma, o nosso modus vivendi, porque realmente vamos no caminho errado, como penso que já todos nos apercebemos disso.

Mas, ao longo do livro aborda outras temáticas e outros dramas da atualidade.

Sim, como o genocídio dos arménios, e não é por acaso que a protagonista se chama Armina. Falo também do drama dos refugiados sírios, e há uma personagem muito importante que simboliza a Criação, que é a baleia.

É a figura central da capa.

É uma baleia muito envolvida em sacos plásticos, já pouco à superfície, moribunda. A baleia ocupa um papel central nesta obra, porque é o símbolo da vida. Aliás a vida nasce nos oceanos, e se nós matarmos os oceanos, matamos a vida automaticamente, portanto a baleia simboliza tudo isso.

Ao falar destas coisas aparentemente dispersas, como a ganância, a destruição dos oceanos ou o drama dos refugiados, quer mostrar que há um fio condutor na forma como a humanidade está a agir?

Exatamente. No fundo só temos um único caminho, que é o caminho da fraternidade e da solidariedade para com os nossos semelhantes e para com todo o planeta. Se continuarmos como até agora vamos a caminho da destruição. Não é por acaso que o livro começa com a oração do Pai nosso, que eu adaptei a "Mãe Nossa", porque a trilogia chama-se "Mãe Nossa",

Tem alguma influência ou inspiração cristã na forma como olha a atualidade e como pensou este livro?

Eu sou cristã e sou católica, mas para mim os valores do cristianismo são valores universais, são os mesmos valores que enformam outras religiões, como o islamismo, os valores do respeito, do amor a tudo aquilo que nos circunda, da ajuda, da generosidade. E realmente a nossa Mãe é quem nos dá a maior lição de generosidade, e a nossa mãe neste caso é também o planeta terra.

Não estamos a seguir esses valores, e não é por acaso que estamos a assistir a catástrofes naturais que não era tão frequente acontecerem. É um flagelo que vai ser cada vez mais frequente, cada vez mais violento.

A preocupação com o meio ambiente levou-a já este ano a organizar o Festival Literário do Interior, a que deu o nome “Palavra de Fogo”, por causa dos graves incêndios de 2017. Estes são temas que a preocupam muito?

Muito, porque se contribuirmos para a destruição do planeta, que legado é que vamos deixar aos nossos filhos e aos nossos netos? Eu ainda nadei nas águas dos rios e ainda nado nas águas dos oceanos. Será que eles vão poder fazer isso?

É autora de 11 livros, entre ficção e investigação histórica, o que tem a ver com a sua formação académica, e já publicou nos Estados Unidos, na Rússia, na Lituânia. No caso de “O Diretor”, já foi apresentado no Brasil. Que feedback tem dessas edições lá fora?

As reações são boas. O livro anterior, “O Cassador de muros”, por exemplo, está a ter bastante aceitação na Rússia, e estou a tentar que "O Diretor" também seja traduzido em russo. É muito importante que os livros sejam traduzidos, porque a literatura é a única arte que precisa efetivamente de tradução. Quando estamos perante uma pintura, a arquitetura, a música, não precisamos de tradução para a entender, mas a literatura, a palavra, tem que ser descodificada para que muitos mais a possam entender. É esse o objetivo. Mas, tenho tido bastante aceitação. Em Dezembro irei a Goa apresentar a minha obra, e em especial "A Casa da Sorte", que está traduzido em inglês.

No caso do "Cassador de muros" é um livro que também faz vários alertas.

Falo de oito muros. Começo pelo muro de Berlim que já caiu, o segundo é o muro da Coreia do Norte. Fico muito contente por se estarem a dar passos no sentido de derrubar esse muro, e espero que os outros seis também possam um dia vir a ser derrubados. Por exemplo, o muro da Irlanda do Norte, o muro de Israel, da Palestina, ou o muro do Saara Ocidental, que impede o povo saharaui de ter uma pátria. Portanto são vários alertas.

Vê a literatura como uma arte de intervenção?

Sim, a minha literatura é uma literatura de intervenção, todos os meus livros têm uma mensagem que provoca, que incomoda, que inquieta. Não são livros, como eu costumo dizer, para se levar para a praia e se ler descontraidamente, não. São livros inquietantes. Se as pessoas que me lerem ficarem de alguma forma sensibilizadas para algumas destas temáticas, e mudarem um pouco as suas rotinas e os seus comportamentos, essa é a maior recompensa que terei da minha escrita.

É também da sua autoria "Maria de Lurdes Pintassilgo os anos da Juventude Universidade Católica Feminina", que foi de resto a primeira investigação que se fez sobre a antiga primeira-ministra portuguesa. Foi uma figura que a marcou, já que lhe dedica também este livro, "O Diretor"?

Sem dúvida. Eu digo muitas vezes 'quem me dera a este país ter pelo menos umas cinco Marias de Lurdes Pintassilgo', estaríamos seguramente diferentes. Apesar de nunca a ter conhecido pessoalmente, a obra dela é para mim uma inspiração extraordinária.

A dedicatória que lhe faz é extensível "a todas as mulheres e homens que lutam por causas, para tornar este mundo melhor".

Porque precisamos de muitas mulheres e muitos homens para combater estas causas, que são causas que nos trazem problemas, perseguição, muita mágoa, mas também são causas que nos trazem uma recompensa muito grande, porque podemos chegar ao fim e dizer assim 'fizemos alguma coisa contra isto'. É isso que eu gostava um dia de dizer, quando estiver para me ir embora, que fiz alguma coisa, que contribui de alguma forma para que este mundo ficasse melhor para todos.