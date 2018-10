Governo isenta de IMI proprietários que façam cadastro de terrenos

25 out, 2018 18:21

Depois de ler a DECISÃO do conselho de ministros fiquei por instantes a ver se tinha lido bem e se compreendia melhor o que de facto a notícia me diz. E diz " REGULARIZAR TERRENOS SEM DONO ". Das duas uma, ou a CANETA do escrivão escreve mal, ou a MÃO do mesmo não sabe escrever, ou melhor, não sabe o que escreve. Se o TERRENO, hoje, não tem dono como pode, amanhã, ter? Dir-me-ao que isso é possível e pode acontecer, só que VOLTAMOS sempre ao mesmo, ou seja, quem PREVARICA, é RECOMPENSADO e LOUVADO. Explico; há uns anos atrás os ANTIGOS pagavam a DÉCIMA. Uns anos depois, não posso precisar quando, o CADASTRO foi OBRIGATÓRIO e esteve na Repartição de Finanças durante algum tempo para esse efeito. Depois, já mais recente, foi novamente OBRIGATÓRIO o registo dos terrenos. Para não me alongar muito direi que UNS regularizaram, outros NEM sequer quiseram saber de NADA porque lá há-de vir ALGUÉM e regulariza sem TRABALHO, sem CUSTOS e ACIMA de tudo com ISENÇÃO. Há quem diga que o CRIME não compensa, mas aqui até o ESTADO É CONIVENTE. ISENTO, diz ele, eu podia escrever ( Ele ), mas não, não merece. Aproveito e mais uma VÊZ lamento que estes REPAROS não SIRVAM para nada, mas como não sou como eles ( governantes ) e como já não sei onde coloquei a SEBENTA por onde eles deviam ESTUDAR, vou escrevendo aqui porque isto diz-me que ainda estou vivo. E ao dizer que estou vivo, quero dizer que ELES não SABEM ONDE VIVEM, porque dentro dos GABINETES não se vive, ADORMECE-SE.