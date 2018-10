CD rejeita recurso do Benfica por Lema

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol publicou, esta quinta-feira, um acórdão em que rejeita o recurso interposto pelo Benfica, relativamente à expulsão de Cristián Lema no clássico com o FC Porto. O defesa continua com suspensão de um jogo.

O clube da Luz reclamava a falta que valeu ao central argentino o segundo cartão amarelo. O acórdão inclui depoimentos dos árbitros, que atestam a unanimidade da decisão, durante o encontro.

O árbitro principal, Fábio Veríssimo, entende que "as imagens apresentadas não conferem nenhuma análise contrária à perceção e interpretação" que fez do lance no decurso do jogo. "O jogador número 25 do Benfica abordou o lance de forma extemporânea e pé alto, atingindo de forma imprudente, com um pontapé, o seu adversário no braço, quando este controlou a bola com o peito e se preparava para desenvolver uma jogada de ataque prometedor", analisa.

O videoárbitro do jogo, Jorge Sousa, concorda com Veríssimo: "Visionei o lance ocorrido aos 83’. Concordo com o juízo formulado pelo árbitro".

Desta forma, "nos termos e com os fundamentos expostos" o CD julga "improcedente o presente recurso hierárquico impróprio", portanto é mantida a decisão recorrida. Quer isto dizer que Lema vai cumprir um jogo de suspensão diante do Belenenses, no Jamor. O Benfica está incumbido de pagar o emulamento disciplinar de 612 euros.